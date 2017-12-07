Бюджет-2018: держава планує збільшити доходи від податків на 11 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. У 2018 році доходи державного бюджету від податків мають збільшитися загалом на 11 млрд грн. Про це йдеться у висновку комітету Верховної Ради України з питань бюджету, повідомляє УНН.
“У зв’язку зі змінами прогнозних макропоказників на 2018 рік згідно з пояснювальною запискою до доопрацьованого законопроекту №7000 збільшено доходи загалом на 11 млрд грн”, — йдеться у тексті документу.
Зміни щодо прогнозу доходів торкнулися:
• податку та збору на доходи фізичних осіб — збільшено за загальним фондом майже на 348 млн грн, або на 0,4%;
• податку на прибуток підприємств — збільшено за загальним фондом на 8,5 млрд грн, або на 11,8%;
• ПДВ з ввезених на територію України товарів — збільшено за загальним фондом на 2,2 млрд грн, або на 0,7%;
• ввізного мита — збільшено на 1,8 млрд грн, або на 6,8%, з них за загальним фондом — на 1,4 млрд грн;
• вивізного мита — збільшено за загальним фондом на 151 млн грн, або на 30,2%.
• ПДВ з вироблених в Україні товарів з урахуванням бюджетного відшкодування — зменшено за загальним фондом на 1,6 млрд грн, або на 1,9%.
Нагадаємо, парламент ухвалив закон “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України”.