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Бюджет-2018: государство планирует увеличить доходы от налогов на 11 млрд грн

Бюджет-2018: государство планирует увеличить доходы от налогов на 11 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 14402 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. В 2018 году доходы государственного бюджета от налогов должны увеличиться в среднем на 11 млрд грн. Об этом говорится в заключении комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета, сообщает УНН.

"В связи с изменениями прогнозных макропоказателей на 2018 год согласно пояснительной записке к доработанному законопроекту №7000 увеличены доходы в среднем на 11 млрд грн", - говорится в тексте документа.

Изменения относительно прогноза доходов коснулись:

• налога и сбора на доходы физических лиц - увеличено по общему фонду почти на 348 млн грн, или на 0,4%;
• налога на прибыль предприятий - увеличен по общему фонду на 8,5 млрд грн, или на 11,8%;
• НДС с ввезенных на территорию Украины товаров - увеличен по общему фонду на 2,2 млрд грн, или на 0,7%;
• ввозной пошлины - увеличено на 1,8 млрд грн, или на 6,8%, из них по общему фонду - на 1,4 млрд грн;
• вывозной пошлины - увеличено по общему фонду на 151 млн грн, или на 30,2%.
• НДС с произведенных в Украине товаров с учетом бюджетного возмещения - уменьшено по общему фонду на 1,6 млрд грн, или на 1,9%.

Напомним, парламент принял закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины".

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