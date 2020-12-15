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Рада приняла бюджет на 2021 год: как голосовали нардепы

Киев • УНН

 • 14714 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Во втором чтении и в целом законопроект № 4000 о Государственном бюджете Украины на 2021 год приняло 289 народных депутатов Украины, передает УНН.

Рада приняла бюджет на 2021 год: как голосовали нардепы

Фракция “Слуга народа” дала 225 голосов “за”, “Батькивщина” дала 12 голосов “за”, “Партия “За будущее” — 21 голос “за”, группа “Доверие” — 20 голосов “за”. Одиннадцать голосов дали внефракционные нардепы.

Отметим, что остальные фракции бюджет на 2021 год не поддержали. В “Оппозиционной платформе — За жизнь” 11 депутатов выступил “против”, 16 — не голосовали. 25 нардепов из “Европейской солидарности” проголосовали “против”, 1 нардеп из “Голоса” выступил “против”, а 13 воздержались.

Напомним, народные депутаты приняли во втором чтении и в целом законопроект № 4000 о Государственном бюджете Украины на 2021 год. Соответствующее решение поддержали 289 народных депутатов Украины.

Прийнято Закон «Про Державний бюджет України на 2021 рік» https://t.co/JURXGscJ0v pic.twitter.com/ifDTS7l3gR

— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) December 15, 2020

Также народные депутаты во вторник поддержали проект постановления № 4448 о смете Верховной Рады Украины на 2021. Соответствующее решение поддержали 292 народных депутатов Украины.

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