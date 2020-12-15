Рада ухвалила Бюджет на 2021 рік: як голосували нардепи

Фракція “Слуга народу” дала 225 голосів “за”, “Батьківщина” дала 12 голосів “за”, “Партія “За майбутнє” — 21 голос “за”, група “Довіра” — 20 голосів “за”. Одинадцять голосів дали позафракційні нардепи.

Зазначимо, що решта фракцій бюджет на 2021 рік не підтримали. В “Опозиційній платформі — За життя” 11 депутатів виступив "проти“,16 — не голосували. 25 нардепів з “Європейської солідарності” проголосували “проти”, 1 нардеп з “Голосу” виступив “проти”, а 13 утрималися.

Нагадаємо, народні депутати ухвалили в другому читанні і в цілому законопроект № 4000 про Державний бюджет України на 2021 рік. Відповідне рішення підтримали 289 народних депутатів України.

Прийнято Закон «Про Державний бюджет України на 2021 рік» https://t.co/JURXGscJ0v pic.twitter.com/ifDTS7l3gR

Також народні депутати у вівторок підтримали проект постанови № 4448 про кошторис Верховної Ради України на 2021 рік. Відповідне рішення підтримали 292 народних депутатів України.