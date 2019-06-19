Рада сегодня продолжит рассмотрение поправок в Избирательный кодекс

Согласно повестке дня Верховной Рады, сегодня народные депутаты продолжат рассмотрение во втором чтении проекта Избирательного кодекса Украины (№3112-1).

Напомним, Раде необходимо рассмотреть 4,5 тыс. поправок к проекту Избирательного кодекса.

Накануне нардепы остановились на 466-й поправке к проекту Избирательного кодекса.

Ранее в Верховной Раде объяснили большое количество поправок к проекту Избирательного кодекса.

Председатель ВР Андрей Парубий заявил, что Избирательный кодекс может быть принят 4 или 11 июля 2019 года, перед внеочередными выборами в парламент.