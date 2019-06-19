Рада сегодня продолжит рассмотрение поправок в Избирательный кодекс
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Народные депутаты сегодня продолжат рассмотрение поправок к проекту Избирательного кодекса, передает УНН со ссылкой на повестку дня пленарного заседания Верховной Рады Украины на 19 июня.
Согласно повестке дня Верховной Рады, сегодня народные депутаты продолжат рассмотрение во втором чтении проекта Избирательного кодекса Украины (№3112-1).
Напомним, Раде необходимо рассмотреть 4,5 тыс. поправок к проекту Избирательного кодекса.
Накануне нардепы остановились на 466-й поправке к проекту Избирательного кодекса.
Ранее в Верховной Раде объяснили большое количество поправок к проекту Избирательного кодекса.
Председатель ВР Андрей Парубий заявил, что Избирательный кодекс может быть принят 4 или 11 июля 2019 года, перед внеочередными выборами в парламент.