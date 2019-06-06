У Раді пояснили велику кількість поправок до проекту Виборчого кодексу

КИЇВ. 6 червня. УНН. Оскільки під час роботи над проектом Виборчого кодексу відбулися певні законодавчі зміни, народні депутати, за пропозицією робочої групи, будуть голосувати по кожній з 4,5 тис. поправок. Про це повідомила перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко під час засідання Верховної Ради, передає кореспондент УНН.