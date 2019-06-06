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У Раді пояснили велику кількість поправок до проекту Виборчого кодексу

У Раді пояснили велику кількість поправок до проекту Виборчого кодексу

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Оскільки під час роботи над проектом Виборчого кодексу відбулися певні законодавчі зміни, народні депутати, за пропозицією робочої групи, будуть голосувати по кожній з 4,5 тис. поправок. Про це повідомила перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко під час засідання Верховної Ради, передає кореспондент УНН.

За її словами, робота над створенням проекту Виборчого кодексу тривала близько трьох років, протягом яких парламент ухвалив низку пов'язаних із ним рішень, зокрема, ті, що пов'язані з об'єднаними територіальними громадами. Тож частина запропонованих народними депутатами поправок стосується саме законодавчих нововведень. І тому парламентарі мають визначатися з ними в сесійній залі, в тому числі ті, що були відхилені профільним комітетом чи робочою групою.

Втім, не зважаючи на те, що в сесійній залі на початку вечірнього засідання зареєструвались 324 народні депутати, голосують по правках не більше 30 нардепів.

Нагадаємо, народні депутати України почали розгляд проекту Виборчого кодексу із відкритими списками. 

Робоча група з підготовки проекту Виборчого кодексу опрацювала 4300 поправок до проекту Кодексу, а також направила свої 387 поправок. Усі вони будуть винесені в зал для голосування.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада України розглядатиме поправки до Виборчого кодексу протягом 2-3 тижнів, аж до дати виборів.

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