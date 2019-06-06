В Раде объяснили большое количество поправок к проекту Избирательного кодекса
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Поскольку во время работы над проектом Избирательного кодекса произошли определенные законодательные изменения, народные депутаты, по предложению рабочей группы, будут голосовать по каждой из 4,5 тыс. поправок. Об этом сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко во время заседания Верховной Рады, передает корреспондент УНН.
По ее словам, работа над созданием проекта Избирательного кодекса длилась около трех лет, в течение которых парламент утвердил ряд связанных с ним решений, в частности, те, которые связаны с объединенными территориальными общинами. Поэтому часть предложенных народными депутатами поправок касается именно законодательных нововведений. И поэтому парламентарии должны определяться с ними в сессионном зале, в том числе, были отклонены профильным комитетом или рабочей группой.
Впрочем, несмотря на то, что в сессионном зале в начале вечернего заседания зарегистрировались 324 народных депутата, голосуют по правках не более 30 нардепов.
Напомним, народные депутаты Украины начали рассмотрение проекта Избирательного кодекса с открытыми списками.
Рабочая группа по подготовке проекта Избирательного кодекса обработала 4300 поправок к проекту Кодекса, а также направила свои 387 поправок. Все они будут вынесены в зал для голосования.
Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины будет рассматривать поправки в Избирательный кодекс в течение 2-3 недель, до даты выборов.