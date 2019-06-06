В Раде объяснили большое количество поправок к проекту Избирательного кодекса

По ее словам, работа над созданием проекта Избирательного кодекса длилась около трех лет, в течение которых парламент утвердил ряд связанных с ним решений, в частности, те, которые связаны с объединенными территориальными общинами. Поэтому часть предложенных народными депутатами поправок касается именно законодательных нововведений. И поэтому парламентарии должны определяться с ними в сессионном зале, в том числе, были отклонены профильным комитетом или рабочей группой.

Впрочем, несмотря на то, что в сессионном зале в начале вечернего заседания зарегистрировались 324 народных депутата, голосуют по правках не более 30 нардепов.

Напомним, народные депутаты Украины начали рассмотрение проекта Избирательного кодекса с открытыми списками.

Рабочая группа по подготовке проекта Избирательного кодекса обработала 4300 поправок к проекту Кодекса, а также направила свои 387 поправок. Все они будут вынесены в зал для голосования.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины будет рассматривать поправки в Избирательный кодекс в течение 2-3 недель, до даты выборов.