Рада сьогодні продовжить розгляд поправок до Виборчого кодексу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Народні депутати сьогодні продовжать розгляд поправок до проекту Виборчого кодексу, передає УНН з посиланням на порядок денний пленарного засідання Верховної Ради України на 19 червня.
Відповідно до порядку денного Верховної Ради, сьогодні народні депутати продовжать розгляд у другому читанні проекту Виборчого кодексу України (№3112-1).
Нагадаємо, Раді необхідно розглянути 4,5 тис. поправок до проекту Виборчого кодексу.
Напередодні нардепи зупинилися на 466-й поправці до проекту Виборчого кодексу.
Раніше у Верховній Раді пояснили велику кількість поправок до проекту Виборчого кодексу.
Голова ВР Андрій Парубій заявляв, що Виборчий кодекс може бути ухвалений 4 або 11 липня 2019 року, перед позачерговими виборами до парламенту.