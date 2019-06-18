Сьогодні нардепи дійшли до 466-ї правки до проекту Виборчого кодексу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. В ході вечірнього засідання Верховної Ради України народні депутати дійшли до 466-ї правки до проекту Виборчого кодексу. Про це заявила перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко, закриваючи вечірнє засідання Верховної Ради, передає кореспондент УНН.
"Ми завершили розгляд 466-ї правки і в середу ми розпочнемо роботу з 467-ї правки", - зазначила віце-спікер.
При цьому Геращенко продовжила вечірнє засідання на 15 хвилин. Те саме зробив спікер Андрій Парубій під час ранкового засідання.
Як і під час ранкового засідання участь у голосуванні при розгляді правок брали трохи більше 20 народних депутатів, тож жодна із розглянутих правок не була ухвалена.
Нагадаємо, сьогодні народні депутати продовжили розгляд правок до проекту Виборчого кодексу, почавши зі 135-ї правки.