Сегодня нардепы дошли до 466-й поправки к проекту Избирательного кодекса

"Мы завершили рассмотрение 466-й поправки и в среду мы начнем работу по 467-й поправки", - отметила вице-спикер.



При этом Геращенко продлила вечернее заседание на 15 минут. То же сделал спикер Андрей Парубий во время утреннего заседания.



Как и во время утреннего заседания участие в голосовании при рассмотрении поправок принимали не более 20 народных депутатов, поэтому ни одна из рассмотренных поправок ни была принята.



Напомним, сегодня народные депутаты продолжили рассмотрение поправок к проекту Избирательного кодекса, начав с 135-й поправки.