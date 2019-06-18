Сегодня нардепы дошли до 466-й поправки к проекту Избирательного кодекса
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. В ходе вечернего заседания Верховной Рады Украины народные депутаты пришли к 466-й поправки к проекту Избирательного кодекса. Об этом заявила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, закрывая вечернее заседание Верховной Рады, передает корреспондент УНН.
"Мы завершили рассмотрение 466-й поправки и в среду мы начнем работу по 467-й поправки", - отметила вице-спикер.
При этом Геращенко продлила вечернее заседание на 15 минут. То же сделал спикер Андрей Парубий во время утреннего заседания.
Как и во время утреннего заседания участие в голосовании при рассмотрении поправок принимали не более 20 народных депутатов, поэтому ни одна из рассмотренных поправок ни была принята.
Напомним, сегодня народные депутаты продолжили рассмотрение поправок к проекту Избирательного кодекса, начав с 135-й поправки.