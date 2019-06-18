Нардепи продовжили розгляд проекту Виборчого кодексу зі 135-ї правки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Народні депутати продовжили розгляд правок до проекту Виборчого кодексу, почавши зі 135-ї правки. Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій під час засідання Верховної Ради, передає кореспондент УНН.
"Продовжуємо розгляд законопроекту про Виборчий кодекс", - заявив Парубій.
За його словами, народні депутати зупинились на 135 правці. Він також попросив доповідача по законопроекту Олександра Черненка скоротити доповідь по кожній правці.
Нагадаємо, згідно з порядком денним, народні депутати сьогодні продовжать розгляд правок до проекту Виборчого кодексу.