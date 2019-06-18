Нардепы продолжили рассмотрение проекта Избирательного кодекса с 135-й поправки

"Продолжаем рассмотрение законопроекта про Избирательный кодекс", - заявил Парубий.



По его словам, народные депутаты остановились на 135 правке. Он также попросил докладчика по законопроекту Александра Черненко сократить доклад по каждой правке.



Напомним, согласно повестке дня, народные депутаты сегодня продолжат рассмотрение поправок в проект Избирательного кодекса.