Нардепы продолжили рассмотрение проекта Избирательного кодекса с 135-й поправки
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Народные депутаты продолжили рассмотрение поправок к проекту Избирательного кодекса, начав с 135-й поправки. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий во время заседания Верховной Рады, передает корреспондент УНН.
"Продолжаем рассмотрение законопроекта про Избирательный кодекс", - заявил Парубий.
По его словам, народные депутаты остановились на 135 правке. Он также попросил докладчика по законопроекту Александра Черненко сократить доклад по каждой правке.
Напомним, согласно повестке дня, народные депутаты сегодня продолжат рассмотрение поправок в проект Избирательного кодекса.