Сьогодні Рада продовжить розгляд правок до проекту Виборчого кодексу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Народні депутати сьогодні продовжать розгляд правок до проекту Виборчого кодексу. Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій, відкриваючи ранкове засідання Верховної Ради України, передає кореспондент УНН.
"Ми розпочинаємо засідання з 30-хвилинного виступу народних депутатів і представників фракцій, а потім ми продовжимо розгляд Виборчого кодексу про відкриті списки", - зазначив Парубій.
Він нагадав про необхідність рухатися в розгляді правок швидшим темпом, аніж це було минулого тижня.
Відповідно до порядку денного Верховної Ради, сьогодні народні депутати продовжать розгляд у другому читанні проекту Виборчого кодексу України № 3112-1.
Нагадаємо, Раді необхідно розглянути 4,5 тис. правок до проекту Виборчого кодексу.
Раніше у Верховній Раді пояснили велику кількість поправок до проекту Виборчого кодексу.
Парубій заявляв, що Виборчий кодекс може бути ухвалений 4 або 11 липня 2019 року, перед позачерговими виборами до парламенту.