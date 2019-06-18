Сегодня Рада продолжит рассмотрение поправок к проекту Избирательного кодекса
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Народные депутаты сегодня продолжат рассмотрение поправок к проекту Избирательного кодекса. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий, открывая утреннее заседание Верховной Рады Украины, передает корреспондент УНН.
"Мы начинаем заседание с 30-минутного выступления народных депутатов и представителей фракций, а потом мы продолжим рассмотрение Избирательного кодекса об открытых списках", - отметил Парубий.
Он напомнил о необходимости двигаться в рассмотрении поправок быстрым темпом, чем это было на прошлой неделе.
Согласно повестке дня Верховной Рады, сегодня народные депутаты продолжат рассмотрение во втором чтении проекта Избирательного кодекса Украины № 3112-1.
Напомним, Раде необходимо рассмотреть 4,5 тыс. поправок к проекту Избирательного кодекса.
Ранее в Верховной Раде объяснили большое количество поправок к проекту Избирательного кодекса.
Парубий заявил, что Избирательный кодекс может быть принят 4 или 11 июля 2019 года, перед внеочередными выборами в парламент.