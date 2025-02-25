Рада разрешила не платить админсбор за оформление паспорта для освобожденных из плена
Киев • УНН
Верховная Рада приняла закон об освобождении от админсбора за оформление паспорта для лиц, которые находились в местах несвободы. Документы будут выдаваться в течение трех рабочих дней при условии обращения в годовой срок после освобождения.
Верховная Рада приняла в целом законопроект, который освобождает лиц, находившихся в местах несвободы в результате вооруженной агрессии, от уплаты административного сбора за оформление паспорта. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта №12333 и нардепа Ярослава Железняка.
№12333 - об освобождении лиц, находившихся в местах несвободы в результате вооруженной агрессии против Украины, от уплаты административного сбора за оформление паспорта гражданина Украины. В целом (259)
Согласно законопроекту, лицо, которое находилось в местах несвободы в результате вооруженной агрессии против Украины, не нужно будет платить за административный сбор при получении украинского паспорта. Однако условием является то, что за оформлением паспорта необходимо будет обратиться в течение года со дня его освобождения из мест несвободы.
Таким лицам предлагается выдавать паспорт не позднее чем через три рабочих дня со дня оформления заявления-анкеты на его получение.
Напомним
МВД возобновило выдачу загранпаспортов и паспортов гражданина Украины для мужчин 18-60 лет за рубежом. За первый день было выдано почти 1700 заграничных и более 400 внутренних паспортов.