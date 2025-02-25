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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123275 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183035 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147420 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138891 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117388 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108024 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102993 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142250 перегляди

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Рада дозволила не платити адмінзбір за оформлення паспорта для звільнених з полону

Рада дозволила не платити адмінзбір за оформлення паспорта для звільнених з полону

Київ • УНН

 • 25172 перегляди

Верховна Рада прийняла закон про звільнення від адмінзбору за оформлення паспорта для осіб, які перебували в місцях несвободи. Документи видаватимуться протягом трьох робочих днів за умови звернення у річний термін після звільнення.

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, який звільняє осіб, які перебували в місцях несвободи внаслідок збройної агресії, від сплати адміністративного збору за оформлення паспорта. Про це пише УНН з посиланням на картку законопроєкту №12333 та нардепа Ярослава Железняка.

№12333 - щодо звільнення осіб, які перебували в місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України, від сплати адміністративного збору за оформлення паспорта громадянина України. В цілому (259) 

- повідомив Железняк.

Відповідно до законопроєкту, особа, яка перебувала в місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України, не потрібно буде платити за адміністративний збір при отриманні українського паспорту. Проте умовою є те, що за оформленням паспорту необхідно буде звернутися протягом року з дня її звільнення з місць несвободи.

Таким особам пропонується видавати паспорт не пізніше ніж через три робочі дні з дня оформлення заяви-анкети на його отримання.

Нагадаємо

МВС відновило видачу закордонних паспортів та паспортів громадянина України для чоловіків 18-60 років за кордоном. За перший день було видано майже 1700 закордонних та понад 400 внутрішніх паспортів.

Павло Башинський

Павло Башинський

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