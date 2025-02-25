Рада дозволила не платити адмінзбір за оформлення паспорта для звільнених з полону

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, який звільняє осіб, які перебували в місцях несвободи внаслідок збройної агресії, від сплати адміністративного збору за оформлення паспорта. Про це пише УНН з посиланням на картку законопроєкту №12333 та нардепа Ярослава Железняка.

№12333 - щодо звільнення осіб, які перебували в місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України, від сплати адміністративного збору за оформлення паспорта громадянина України. В цілому (259) - повідомив Железняк.

Відповідно до законопроєкту, особа, яка перебувала в місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України, не потрібно буде платити за адміністративний збір при отриманні українського паспорту. Проте умовою є те, що за оформленням паспорту необхідно буде звернутися протягом року з дня її звільнення з місць несвободи.

Таким особам пропонується видавати паспорт не пізніше ніж через три робочі дні з дня оформлення заяви-анкети на його отримання.

Нагадаємо

МВС відновило видачу закордонних паспортів та паспортів громадянина України для чоловіків 18-60 років за кордоном. За перший день було видано майже 1700 закордонних та понад 400 внутрішніх паспортів.