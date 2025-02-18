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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122704 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Поновлення видачі паспортів українським чоловікам за кордоном: скільки громадян отримали документи

Поновлення видачі паспортів українським чоловікам за кордоном: скільки громадян отримали документи

Київ • УНН

 • 43764 перегляди

МВС відновило видачу закордонних паспортів та паспортів громадянина України для чоловіків 18-60 років за кордоном. За перший день видано майже 1700 закордонних та понад 400 внутрішніх паспортів.

У понеділок, 17 лютого, для українських чоловіків, які перебувають за кордоном, було поновлено послуги з видачі закордонних паспортів та паспортів громадян України. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що протягом першого дня поновлення послуг чоловікам віком 18-60 років за кордоном було видано майже 1700 закордонних паспортів та понад 400 паспортів громадянина України.

Як відомо, раніше уряд урегулював питання видачі паспортів українцям, які перебувають за кордоном. Поновлення послуг стало доступне з 17 лютого для громадян, що подали документи до 25 квітня 2024 року в ДП "Документ".

Після набрання чинності Закону України N 3633 -IX від 11.04.2024 року обов’язковою умовою для оформлення та отримання паспортів громадянами України чоловічої статі віком 18-60 років, які знаходяться за кордоном, залишається наявність військово-облікових документів.

Нагадаємо

Державна міграційна служба дала роз'яснення стосовно видачі документів чоловікам за кордоном, вказавши, що чоловікам 18-60 років дозволено отримувати паспорти за кордоном без додаткових документів, якщо подача була до 25 квітня 2024 року.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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