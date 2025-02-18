Возобновление выдачи паспортов украинским мужчинам за рубежом: сколько граждан получили документы

В понедельник, 17 февраля, для украинских мужчин, находящихся за рубежом, были возобновлены услуги по выдаче загранпаспортов и паспортов граждан Украины. Об этом сообщает Министерство внутренних дел, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в течение первого дня возобновления услуг мужчинам в возрасте 18-60 лет за рубежом было выдано почти 1700 загранпаспортов и более 400 паспортов гражданина Украины.

Как известно, ранее правительство урегулировало вопрос выдачи паспортов украинцам, которые находятся за рубежом. Возобновление услуг стало доступно с 17 февраля для граждан, подавших документы до 25 апреля 2024 года в ГП "Документ".

После вступления в силу Закона Украины N 3633-IX от 11.04.2024 года обязательным условием для оформления и получения паспортов гражданами Украины мужского пола в возрасте 18-60 лет, которые находятся за рубежом, остается наличие военно-учетных документов.

Напомним

Государственная миграционная служба дала разъяснение относительно выдачи документов мужчинам за рубежом, указав, что мужчинам 18-60 лет разрешено получать паспорта за рубежом без дополнительных документов, если подача была до 25 апреля 2024 года.