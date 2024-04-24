Рада поддержала введение в Украине таможенных практик ЕС

Верховная Рада приняла за основу законопроект №10411 о внедрении европейских практик в осуществление таможенного дела в Украине, приближение национального законодательства к законодательству ЕС, пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

№10411 - внесение изменений в Таможенный кодекс Украины относительно имплементации некоторых положений Таможенного кодекса Европейского Союза - за основу (285) - написал Железняк в Telegram.

Детали

Как отмечал представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, проектом закона предлагается также ввести новые термины и привести существующую терминологию Таможенного кодекса Украины в соответствие с терминологией европейского законодательства.

Как сообщали в профильном комитете, проектом закона предлагается имплементировать в таможенное законодательство Украины:

концепцию таможенного представительства, подобную той, которая существует в странах ЕС. Для этого предлагается определить общие принципы представительства, разделить виды представительства на прямое и косвенное, разграничить ответственность субъекта внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и таможенного представителя;

европейский подход к обобщению положений относительно таможенных режимов, в частности:

вводятся авторизации для помещения товаров в таможенные режимы импорта (в части процедуры конечного использования), временного ввоза, переработки на таможенной территории, переработки за пределами таможенной территории, определяются условия их получения и особенности мониторинга соответствия; предоставляется возможность перемещения товаров, находящихся под таможенным контролем, в рамках соответствующего таможенного режима, без помещения товаров в таможенный режим транзита; расширяется перечень обычных операций с товарами и устанавливаются требования к их осуществлению; определяются особенности завершения и прекращения таможенных режимов, отчетности о завершении таможенного режима.

Кроме того, проектом предлагается привести положения Таможенного кодекса Украины относительно доставки, предъявления товаров, а также их временного хранения под таможенным контролем в соответствие с Регламентами ЕС, а также усовершенствовать критерии предоставления авторизаций на применение упрощений.

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