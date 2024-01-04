"Таможенный безвиз" 2023: за год оформлено более 40 тысяч транзитных деклараций
Оформлено 41 тысячу таких деклараций, а с начала использования международного применения Украиной NCTS (New Computerized Transit System).
Рыбак пережил 24 часа в океане, после падения за борт своей лодки
Новозеландский рыбак Уилл Франсен продержался почти сутки в океане, после падения за борт своей лодки. Он был спасен благодаря отраженному сигналу часов и внимательным рыбакам, которые проплывали вблизи острова Майор, Новая Зеландия.
"Киевстар" опроверг информацию о многомесячном доступе хакеров "внутри" компании к личным данным абонентов
Киевстар отрицает обвинения в длительном доступе хакеров к данным пользователей, заявляя, что расследование кибератаки 12 декабря продолжается и утечки данных не обнаружено.
Минкульт зарегистрировал 31 претендента на членство в Наблюдательном совете Украинского культурного фонда
Министерство культуры Украины зарегистрировало 31 кандидата от учреждений культуры и общественных объединений для участия в выборах Наблюдательного совета. Голосование начнется 5 января.
Шлемы, сапоги и ремни: Государственный оператор тыла объявил торги на вещевое имущество для ВСУ
Государственный оператор тыла объявил тендер на закупку военного снаряжения, включая 20 тыс. шлемов и 60 тыс. тактических ремней.
Днепропетровщина: армейцы рф 14 раз атаковали Никопольский район
Российские войска совершили 8 атак с беспилотников и 6 артиллерийских обстрелов Никополя, повредив здания и инфраструктуру.
Россияне обстреляли Херсонщину из минометов и дронов, есть раненый
Российские войска обстреляли Новоберислав в Херсоне, ранив 42-летнего мужчину. Оккупанты били по городу из минометов и били беспилотниками.
Аграрии Херсонщины смогут получить модульные зернохранилища от FAO
ФАО и Министерство аграрной политики Украины предоставят херсонским фермерам 244 модульных зернохранилища для улучшения хранения зерна и продовольственной безопасности.
В Киеве ухудшилось качество воздуха: горожанам советуют ограничить пребывание на улице
В Киеве сообщают о плохом качестве воздуха из-за погодных условий, жителям советуют не выходить на улицу.
Бойцы ССО огнем HIMARS уничтожили российский ЗРК "Стрела-10"
Операторы ССО скорректировали по вражеской цели огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны Украины.