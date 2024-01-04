"Таможенный безвиз" 2023: за год оформлено более 40 тысяч транзитных деклараций

За 2023 год оформлено 41 тысячу транзитных деклараций и 182 авторизации на применение транзитных упрощений Об этом сообщает Министерство финансов Украины, передает УНН.

Детали

За 2023 год в странах-участницах Конвенции о процедуре совместного транзита было успешно завершено более 33,6 тыс. перемещений, начатых таможенными органами Украины.

В то же время в Украине было успешно завершено более 7,6 тыс. перемещений, начатых в других странах-участницах Конвенции.

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Всего за этот период оформлено 41 тыс. таких деклараций, а с начала использования международного применения Украиной NCTS (New Computerized Transit System) в октябре 2022 года - 41,9 тыс. деклараций - резюмировали в Минфине.

Дополнение

По гарантированию по процедуре совместного транзита за 2023 год, в соответствии с Конвенцией в системе GMS зарегистрировано:

- 46 общих электронных гарантий, действующих 33 на общую сумму более 109 млн евро;

- 2997 индивидуальных электронных гарантий, действующих 2669 на общую сумму почти 173 млн евро.

Отмечается также, что Гостаможслужба продолжает предоставлять консультации как представителям бизнеса, так и должностным лицам таможенных органов.

Напомним,

Благодаря так называемому "транспортному безвизу" Украине удалось увеличить экспорт грузовиками в Евросоюз минимум на 30%. Этот режим имеет решающее значение для поддержки экспорта зерна и экономического роста на фоне проблем с экспортными маршрутами.

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