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Минэкономики: Украина расширяет доступные инструменты страхования военных рисков для экспортеров

Киев  •  УНН

12 декабрь 2023, 09:37  •  14629 просмотра

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Министерство экономики Украины работает с международными страховщиками над снижением стоимости страхования морских перевозок и распространением подобных механизмов на другие виды экспорта с целью повышения безопасности и стимулирования экспорта.

Минэкономики вместе с международными страховщиками обсудило реализацию первых проектов по механизму удешевления страхования морских перевозок в территориальных водах Украины, а также расширение подобных механизмов на другие виды экспорта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, пишет УНН.

Совместно со страховым рынком мы уже реализуем первые проекты в части механизма удешевления страхования морских перевозок в территориальных водах Украины. Для нас это очень важно, ведь будет способствовать безопасности морских перевозок и увеличению объемов украинского экспорта. Страхование судов - один из самых сложных проектов, в котором задействованы десятки заинтересованных участников. Это ярко демонстрирует, что международный страховой рынок готов работать в Украине. Наши дальнейшие совместные шаги будут направлены на расширение внедрения подобных страховых инструментов для других видов экспорта,

- заявила первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Детали

Отмечается, что дальнейшие совместные шаги будут направлены на расширение внедрения подобных страховых инструментов для других видов экспорта.

Реализация механизма страхования морских перевозок позволит гарантировать безопасность судоходства, будет способствовать стабильности морских перевозок, а также обеспечит устойчивый экспорт украинской продукции через порты Украины.

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Ольга Разгон

Ольга Разгон

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Мінекономіки: Україна розширює доступні інструменти страхування військових ризиків для експортерів
Ministry of Economy: Ukraine expands available war risk insurance instruments for exporters
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Минэкономики: Украина расширяет доступные инструменты страхования военных рисков для экспортеров

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