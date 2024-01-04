"Митний безвіз" 2023: за рік оформлено понад 40 тисяч транзитних декларацій
Київ • УНН
Оформлено 41 тисячу таких декларацій, а з початку використання міжнародного застосування Україною NCTS (New Computerized Transit System)
За 2023 рік оформлено 41 тисячу транзитних декларацій та 182 авторизації на застосування транзитних спрощень Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає УНН.
Деталі
За 2023 рік у країнах-учасницях Конвенції про процедуру спільного транзиту було успішно завершено понад 33,6 тис. переміщень, розпочатих митними органами України.
Водночас в Україні було успішно завершено понад 7,6 тис. переміщень, розпочатих в інших країнах-учасницях Конвенції.
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Загалом за цей період оформлено 41 тис. таких декларацій, а з початку використання міжнародного застосування Україною NCTS (New Computerized Transit System) у жовтні 2022 року – 41,9 тис. декларацій
Доповнення
Щодо гарантування за процедурою спільного транзиту за 2023 рік, відповідно до Конвенції в системі GMS зареєстровано:
- 46 загальних електронних гарантій, діючих 33 на загальну суму понад 109 млн євро;
- 2997 індивідуальних електронних гарантій, діючих 2669 на загальну суму майже 173 млн євро.
Зазначається також, що Держмитслужба продовжує надавати консультації як представникам бізнесу, так і посадовим особам митних органів.
Нагадаємо
Завдяки так званому "транспортному безвізу" Україні вдалось збільшити експорт вантажівками до Євросоюзу щонайменше на 30%. Цей режим має вирішальне значення для підтримки експорту зерна та економічного зростання на тлі проблем з експортними маршрутами.
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