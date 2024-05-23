Рада поддержала штрафы для должников, которые не выполняют решения суда: достигают 121 тыс. грн
Киев • УНН
Верховная Рада приняла законопроект, который позволяет судам накладывать на должников штрафы объемом от 60 000 до 121 000 гривен за невыполнение судебных решений.
Верховная Рада приняла за основу законопроект, который позволит судам взимать штрафы от 60 тыс. до 121 тыс. гривен с должников за невыполнение судебного решения. Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и законопроект №9462.
Детали
"№9462 - улучшение выполнения судебных решений. За основу - 247", - сообщил Железняк.
Согласно законопроекту, при осуществлении судебного контроля за исполнением судебного решения суд может взыскать в доход государственного бюджета с ответчика, должника или руководителя должника (если должник является юридическим лицом) штраф в сумме от двадцати до сорока размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
По состоянию на 1 января прожиточный минимума для трудоспособных лиц составляет 3028 гривен. То есть, должников смогут штрафовать на сумму от 60 560 гривен до 121 120 гривен.
Судебный контроль за исполнением судебных решений по хозяйственным делам будет осуществлять суд, который принял судебное решение.
Напомним
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №9197, который предусматривает изменения в Кодекс административного судопроизводства для обеспечения равенства процессуальных прав всех участников судебного процесса перед законом и судом.
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