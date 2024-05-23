Рада підтримала штрафи для боржників, які не виконують рішення суду: сягають 121 тис. грн
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила законопроект, який дозволяє судам накладати на боржників штрафи обсягом від 60 000 до 121 000 гривень за невиконання судових рішень.
Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який дозволить судам стягувати штрафи від 60 тис. до 121 тис. гривень з боржників за невиконання судового рішення. Про це пише УНН з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка та законопроєкт №9462.
Деталі
"№9462 - покращення виконання судових рішень. За основу - 247", - повідомив Железняк.
Відповідно до законопроєкту, під час здійснення судового контролю за виконанням судового рішення суд може стягнути в дохід державного бюджету з відповідача, боржника чи керівника боржника (якщо боржник є юридичною особою) штраф у сумі від двадцяти до сорока розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Станом на 1 січня прожитковий мінімуму для працездатних осіб становить 3028 гривень. Тобто, за суди зможуть штрафувати боржників на суму від 60 560 гривень до 121 120 гривень.
Судовий контроль за виконанням судових рішень в господарських справах здійснюватиме суд, який ухвалив судове рішення.
Нагадаємо
Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №9197, який передбачає зміни до Кодексу адміністративного судочинства для забезпечення рівності процесуальних прав усіх учасників судового процесу перед законом і судом.