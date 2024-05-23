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Рада дозволила подавати апеляцію на ухвали суду про залишення заяви позивача без задоволення

Рада дозволила подавати апеляцію на ухвали суду про залишення заяви позивача без задоволення

Київ • УНН

 • 14028 перегляди

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт щодо забезпечення рівності процесуальних прав усіх учасників судового процесу.

Верховна Рада на своєму засіданні ухвалила у другому читанні законопроєкт №9197, який передбачає зміни до Кодексу адміністративного судочинства для забезпечення рівності процесуальних прав усіх учасників судового процесу перед законом і судом.  Про це УНН пише з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка  и картку законопроєкту на сайті парламенту.

Деталі

Рада проголосувала в другому читанні законопроєкт №9197 щодо забезпечення рівності процесуальних прав усіх учасників судового процесу. За - 263

- написав Гончаренко у Telegram.

Законопроєкт розширяє вичерпний перелік ухвал, на які можуть бути подані апеляційні скарги окремо від рішення суду (частина перша статті 294 Кодексу адміністративного судочинства), а саме доповнити його ухвалою про залишення без задоволення заяви, поданої у порядку, визначеному статтею 383 цього Кодексу. Документ також удосконалює частину шосту статті 383 КАСУ в частині передбачення можливості оскарження в порядку статті 294 цього Кодексу ухвали суду про залишення заяви без задоволення.

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Очікується, що це дасть змогу привести окремі норми КАСУ у відповідність до положень Рішення Конституційного Суду України №2-р(II)/2023 від 01 березня 2023 року, а також сприятиме удосконаленню процедури судового контролю за законністю діяльності суб’єкта владних повноважень та дозволить забезпечити рівність процесуальних прав усіх учасників судового процесу перед законом і судом.

У пояснювальній записці проєкту зазначається, що Конституційний Суд України дійшов висновку, що приписи частини першої статті 294, частини шостої статті 383 КАС України не забезпечують обов'язковості виконання судового рішення та дієвості судового контролю за його виконанням, а отже, не забезпечують права особи на судовий захист.

Конституційний Суд України вважає, що законодавець, ухваливши оспорювані приписи КАС України, якими не встановив права на апеляційне оскарження ухвали суду про залишення без задоволення заяви, поданої у порядку статті 383 КАС України, діяв свавільно, оскільки не врахував її юридичних наслідків для особи-позивача та не запровадив інших дієвих механізмів захисту і поновлення порушених прав, свобод, інтересів особипозивача, яка судовим порядком домагається виконання судового рішення, ухваленого на її користь

- йдеться у законопроєкті.

Пояснюється, що документ покращить процесуальне становище особи позивача у адміністративній юстиції та забезпечить рівність процесуальних прав усіх учасників судового процесу перед законом і судом.

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Тетяна Краєвська

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