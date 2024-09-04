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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Рада поддержала отставку Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности

Рада поддержала отставку Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности

Киев  •  УНН

4 сентября 2024, 10:05  •  5866 просмотра

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Верховная Рада проголосовала за отставку Александра Камышина с должности министра стратегической промышленности. Камышин заявил, что продолжит работать в оборонной сфере, но в «другой роли».

Верховная Рада поддержала отставку Александра Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, передает корреспондент УНН.

Детали

"За" отставку Камышина с должности министра стратегической промышленности проголосовало 243 нардепов.

По информации СМИ, Камышин без должности не останется. По информации некоторых источников его назначат заместителем руководителя Офиса Президента вместо Ростислава Шурмы, который вчера был уволен Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Однако сам Камышин заявил, что будет работать в оборонной сфере, но в "другой роли". В течение ближайшего времени он предоставит два отчета. Один отчет будет секретным, его услышат в комитете Верховной Рады по вопросам обороны и комитете по экономике. Второй отчет - открытый: он прозвучит в Верховной Раде, заявил чиновник.

Отметим, что Камышин один из министров, который пришел в парламентский зал, чтобы отчитаться о своей работе на должности, как того требует регламент.

Дополнение

Вчера, 3 сентября, в Верховную Раду поступило заявление Камышина об уходе с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Также заявления об отставках подали еще ряд министров.

Добавим, что УНН писал о отставках чиновников, еще до того, как появились первые заявления на увольнение по должностям. 

Камышин был назначен на должность министра стратегической промышленности в марте 2023 года.

До назначения на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности в марте 2023 года, Камышин в период с 2021 года по 2023 год работал в "Укрзализныце". Сначала исполняющим обязанности председателя правления "УЗ", а с 2022 по 2023 год - уже без статуса и.о. До назначения на должность в госорганах, Камышин 7 лет работал менеджером по инвестициям в холдинге SCM Рината Ахметова.

Павел Башинский

Павел Башинский

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