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Рада підтримала відставку Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості

Рада підтримала відставку Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості

Київ • УНН

 • 24584 перегляди

Верховна Рада проголосувала за відставку Олександра Камишіна з посади міністра стратегічної промисловості. Камишін заявив, що продовжить працювати в оборонній сфері, але в "іншій ролі".

Верховна Рада підтримала відставку Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості, передає кореспондент УНН.

Деталі

"За" відставку Камишіна з посади міністра стратегічної промисловості проголосувало 243 нардепів.

За інформацією ЗМІ, Камишін без посади не залишиться. За інформацією деяких джерел його призначать заступником керівника Офісу Президента замість Ростислава Шурми, який вчора був звільнений Президентом України Володимиром Зеленським.

Однак сам Камишін заявив, що працюватиме в оборонній сфері, але в "іншій ролі". Упродовж найближчого часу він надасть два звіти. Один звіт буде секретним, його почують у комітеті Верховної Ради з питань оборони та комітеті з економіки. Другий звіт - відкритий: він пролунає у Верховній Раді, заявив посадовець.

Зазначимо, що Камишін один із міністрів, який прийшов до парламентського залу, щоб прозвітувати про свою роботу на посаді, як того вимагає регламент.

Доповнення

Вчора, 3 вересня, у Верховну Раду надійшла заява Камишіна про з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Також заяви про відставки подали ще низка міністрів.

Додамо, що УНН писав про відставки урядовців, ще до того, як з'явилися перші заяви на звільнення за посад. 

Камишін був призначений на посаду міністра стратегічної промисловості у березні 2023 року.

До призначення на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості у березні 2023 року, Камишін у період з 2021 року по 2023 рік працював в "Укрзалізниці". Спочатку виконуючим обов’язки голови правління "УЗ", а з 2022 по 2023 рік - вже без статусу в.о. До призначення на посаду в держорганах, Камишін 7 років працював менеджером з інвестицій в холдингу SCM Ріната Ахметова.

Павло Башинський

Павло Башинський

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