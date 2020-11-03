Рада переименовала Фонд соцзащиты инвалидов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Парламентарии переименовали Фонд социальной защиты инвалидов в Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью. Соответствующее решение поддержали 293 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
Так, нардепы поддержали за основу и в целом проект Закона №3965 о внесении изменений в Кодекс Украины, которым в части переименования Фонда социальной защиты инвалидов: предложено изменить название на Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью.
Кроме того, предлагается согласовать в законодательстве терминологию, заменив слово "инвалид" и "лицо с инвалидностью".
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский обратился с письмом к Премьер-министру Дениса Шмыгалю, в котором поставил задачу усилить поддержку людей с инвалидностью в условиях пандемии коронавируса,