Рада перейменувала Фонд соцзахисту інвалідів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Парламентарі перейменували Фонд соціального захисту інвалідів на Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю. Відповідне рішення підтримали 293 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Так, нардепи підтримали за основу та в цілому проект Закону №3965 про внесення змін до Кодексу України, яким в частині перейменування Фонду соціального захисту інвалідів: запропоновано змінити назву на Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю.
Окрім того, пропонується узгодити в законодавстві термінологію, замінивши слово “інвалід” та “особу з інвалідністю”.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський звернувся з листом до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, у якому поставив завдання посилити підтримку людей з інвалідністю в умовах пандемії коронавірусу,