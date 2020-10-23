Зеленський закликав Шмигаля посилити підтримку людей з інвалідністю для мінімізації ризиків від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звернувся з листом до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, у якому поставив завдання посилити підтримку людей з інвалідністю в умовах пандемії коронавірусу, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.
“Однією з найуразливіших верств населення України, яка потерпає від пандемії COVID-19, є люди з інвалідністю, у тому числі діти з інвалідністю. Вони вже мають суттєвий рівень втрати здоров’я, і для них пандемія означає збільшення ризику для життя та появу ще більших ускладнень”, — зазначається в листі Глави держави до очільника уряду.
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Президент наголосив, що вказана категорія громадян ще до пандемії мала проблеми з доступом до медичної допомоги, а коронавірус ще більше актуалізував це питання.
“Прошу вас, шановний Денисе Анатолійовичу, вжити заходів щодо посилення підтримки людей з інвалідністю у період пандемії та мінімізації її наслідків для них”, — йдеться у листі.
Нагадаємо, в Україні вже 330 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд - 7 517.