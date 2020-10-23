В Україні лише 1% виборчих дільниць доступні для осіб з інвалідністю – Денісова

"З 19 по 22 жовтня ми перевірили, промоніторили архітектурну доступність 881 дільниці. Тільки 1% забезпечує доступність для реалізації виборчих прав особам з інвалідністю та маломобільним групам населення. 88,5% взагалі не забезпечене архітектурною доступністю…", - розповіла Денісова.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України підтримав проект постанови про затвердження критеріїв доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення приміщень, що надаються дільничним виборчим комісіям звичайних виборчих дільниць для організації їх роботи та проведення голосування.