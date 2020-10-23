В Украине только 1% избирательных участков доступны для лиц с инвалидностью - Денисова

"С 19 по 22 октября мы проверили, промониторили архитектурную доступность 881 участка. Только 1% обеспечивает доступность для реализации избирательных прав лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения. 88,5% вообще не обеспечено архитектурной доступности...", - рассказала Денисова.

Напомним, Кабинет министров Украины поддержал проект постановления об утверждении критериев доступности для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения помещений, предоставляемых участковым избирательным комиссиям обычных избирательных участков для организации их работы и проведения голосования.