Зеленский призвал Шмыгаля усилить поддержку людей с инвалидностью для минимизации рисков от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обратился с письмом к премьер-министру Денису Шмыгалю, в котором поставил задачу усилить поддержку людей с инвалидностью в условиях пандемии коронавируса, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.
"Одним из наиболее уязвимых слоев населения Украины, которая страдает от пандемии COVID-19, являются люди с инвалидностью, в том числе дети с инвалидностью. Они уже имеют существенный уровень потери здоровья, и для них пандемия означает увеличение риска для жизни и появление еще больших осложнений", - отмечается в письме Главы государства к главе правительства.
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Президент подчеркнул, что указанная категория граждан еще до пандемии имела проблемы с доступом к медицинской помощи, а коронавирус еще больше актуализировал этот вопрос.
"Прошу вас, уважаемый Денис Анатольевич, принять меры по усилению поддержки людей с инвалидностью в период пандемии и минимизации ее последствий для них", - говорится в письме.
Напомним, в Украине уже 330 тыс. случаев COVID-19, в сутки новый антирекорд - 7517.