Рада открыла путь инвестициям в ядерную энергетику Украины

Верховная Рада 19 августа приняла во втором чтении и в целом закон, открывающий путь к международным инвестициям в ядерную энергетику Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу парламента.

Детали

Закон № 15122 предусматривает преобразование единственного в стране производителя урана в современное акционерное общество и предоставляет предприятию трехлетнюю защиту от процедуры банкротства.

Речь идет об акционерном обществе "Восточный горно-обогатительный комбинат". Также закон предусматривает преобразование предприятия в акционерное общество, 100% акций которого будут принадлежать государству.

Кроме того, закон предусматривает:

порядок преобразования государственного предприятия в акционерное общество;

особенности формирования уставного капитала и передачи государственного имущества;

вопросы государственной регистрации имущества и земельных участков;

особенности функционирования общества в переходный период;

механизмы защиты предприятия от банкротства и принудительного взыскания на период проведения реорганизации;

упрощение отдельных процедур, необходимых для обеспечения стабильной работы и развития предприятия.

Отдельно Кабинет министров Украины должен утвердить план мероприятий с определением этапов и сроков дальнейшего присоединения АО "Восточный горно-обогатительный комбинат" к АО "НАЭК "Энергоатом".

Цель законодательных изменений - обеспечить стабильную работу и дальнейшее развитие предприятия, внедрить современную модель корпоративного управления, усилить экономическую и энергетическую безопасность Украины, а также создать правовые условия для его дальнейшего присоединения к АО "НАЭК "Энергоатом" - сообщили в Верховной Раде Украины.

Напомним

Кабинет министров Украины завершил формирование наблюдательных советов НАЭК "Энергоатом" и ООО "Оператор ГТС Украины".