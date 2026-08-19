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Рада открыла путь инвестициям в ядерную энергетику Украины

Киев • УНН

 • 2488 просмотра

Парламент принял закон о преобразовании уранового комбината в государственное акционерное общество. Предприятие защитят от банкротства на три года.

Рада открыла путь инвестициям в ядерную энергетику Украины

Верховная Рада 19 августа приняла во втором чтении и в целом закон, открывающий путь к международным инвестициям в ядерную энергетику Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу парламента.

Детали

Закон № 15122 предусматривает преобразование единственного в стране производителя урана в современное акционерное общество и предоставляет предприятию трехлетнюю защиту от процедуры банкротства.

Речь идет об акционерном обществе "Восточный горно-обогатительный комбинат". Также закон предусматривает преобразование предприятия в акционерное общество, 100% акций которого будут принадлежать государству.

Кроме того, закон предусматривает:

  • порядок преобразования государственного предприятия в акционерное общество;
    • особенности формирования уставного капитала и передачи государственного имущества;
      • вопросы государственной регистрации имущества и земельных участков;
        • особенности функционирования общества в переходный период;
          • механизмы защиты предприятия от банкротства и принудительного взыскания на период проведения реорганизации;
            • упрощение отдельных процедур, необходимых для обеспечения стабильной работы и развития предприятия.

              Отдельно Кабинет министров Украины должен утвердить план мероприятий с определением этапов и сроков дальнейшего присоединения АО "Восточный горно-обогатительный комбинат" к АО "НАЭК "Энергоатом".

              Цель законодательных изменений - обеспечить стабильную работу и дальнейшее развитие предприятия, внедрить современную модель корпоративного управления, усилить экономическую и энергетическую безопасность Украины, а также создать правовые условия для его дальнейшего присоединения к АО "НАЭК "Энергоатом"

               - сообщили в Верховной Раде Украины.

              Напомним

              Кабинет министров Украины завершил формирование наблюдательных советов НАЭК "Энергоатом" и ООО "Оператор ГТС Украины".

              Евгений Устименко

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