Рада відкрила шлях інвестиціям у ядерну енергетику України

Верховна Рада 19 серпня ухвалила у другому читанні та в цілому закон, що відкриває шлях до міжнародних інвестицій у ядерну енергетику України. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу парламенту.

Закон № 15122 запроваджує перетворення єдиного в країні виробника урану на сучасне акціонерне товариство та надає підприємству трирічний захист від процедури банкрутства.

Йдеться про акціонерне товариство "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Також закон передбачає перетворення підприємства на акціонерне товариство, 100% акцій якого належатимуть державі.

Крім того, закон передбачає:

Окремо Кабінет Міністрів України має затвердити план заходів із визначенням етапів та строків подальшого приєднання АТ "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" до АТ "НАЕК "Енергоатом".

Мета законодавчих змін - забезпечити стабільну роботу та подальший розвиток підприємства, запровадити сучасну модель корпоративного управління, посилити економічну та енергетичну безпеку України, а також створити правові умови для його подальшого приєднання до АТ "НАЕК "Енергоатом"