Рада відкрила шлях інвестиціям у ядерну енергетику України
Київ • УНН
Парламент ухвалив закон про перетворення уранового комбінату на державне акціонерне товариство. Підприємство захистять від банкрутства на три роки.
Верховна Рада 19 серпня ухвалила у другому читанні та в цілому закон, що відкриває шлях до міжнародних інвестицій у ядерну енергетику України. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу парламенту.
Деталі
Закон № 15122 запроваджує перетворення єдиного в країні виробника урану на сучасне акціонерне товариство та надає підприємству трирічний захист від процедури банкрутства.
Йдеться про акціонерне товариство "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Також закон передбачає перетворення підприємства на акціонерне товариство, 100% акцій якого належатимуть державі.
Крім того, закон передбачає:
- порядок перетворення державного підприємства в акціонерне товариство;
- особливості формування статутного капіталу та передачі державного майна;
- питання державної реєстрації майна та земельних ділянок;
- особливості функціонування товариства на перехідний період;
- механізми захисту підприємства від банкрутства та примусового стягнення на період проведення реорганізації;
- спрощення окремих процедур, необхідних для забезпечення стабільної роботи та розвитку підприємства.
Окремо Кабінет Міністрів України має затвердити план заходів із визначенням етапів та строків подальшого приєднання АТ "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" до АТ "НАЕК "Енергоатом".
Мета законодавчих змін - забезпечити стабільну роботу та подальший розвиток підприємства, запровадити сучасну модель корпоративного управління, посилити економічну та енергетичну безпеку України, а також створити правові умови для його подальшого приєднання до АТ "НАЕК "Енергоатом"
Нагадаємо
Кабінет міністрів України завершив формування наглядових рад НАЕК "Енергоатом" та ТОВ "Оператор ГТС України".