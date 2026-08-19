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Рада відкрила шлях інвестиціям у ядерну енергетику України

Київ • УНН

 • 856 перегляди

Парламент ухвалив закон про перетворення уранового комбінату на державне акціонерне товариство. Підприємство захистять від банкрутства на три роки.

Рада відкрила шлях інвестиціям у ядерну енергетику України

Верховна Рада 19 серпня ухвалила у другому читанні та в цілому закон, що відкриває шлях до міжнародних інвестицій у ядерну енергетику України. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу парламенту.

Деталі

Закон № 15122 запроваджує перетворення єдиного в країні виробника урану на сучасне акціонерне товариство та надає підприємству трирічний захист від процедури банкрутства.

Йдеться про акціонерне товариство "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Також закон передбачає перетворення підприємства на акціонерне товариство, 100% акцій якого належатимуть державі.

Крім того, закон передбачає:

  • порядок перетворення державного підприємства в акціонерне товариство;
    • особливості формування статутного капіталу та передачі державного майна;
      • питання державної реєстрації майна та земельних ділянок;
        • особливості функціонування товариства на перехідний період;
          • механізми захисту підприємства від банкрутства та примусового стягнення на період проведення реорганізації;
            • спрощення окремих процедур, необхідних для забезпечення стабільної роботи та розвитку підприємства.

              Окремо Кабінет Міністрів України має затвердити план заходів із визначенням етапів та строків подальшого приєднання АТ "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" до АТ "НАЕК "Енергоатом".

              Мета законодавчих змін - забезпечити стабільну роботу та подальший розвиток підприємства, запровадити сучасну модель корпоративного управління, посилити економічну та енергетичну безпеку України, а також створити правові умови для його подальшого приєднання до АТ "НАЕК "Енергоатом"

               - повідомили у Верховній Раді України.

              Нагадаємо

              Кабінет міністрів України завершив формування наглядових рад НАЕК "Енергоатом" та ТОВ "Оператор ГТС України".

              Євген Устименко

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