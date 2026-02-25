$43.260.03
50.970.04
ukenru
09:16 • 9254 просмотра
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
Эксклюзив
09:09 • 14985 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
08:12 • 14329 просмотра
Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине
06:19 • 13849 просмотра
Трамп упомянул Украину в Конгрессе: США "очень усердно" работают над прекращением войны
24 февраля, 18:45 • 19756 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 26589 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
24 февраля, 18:23 • 22129 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
24 февраля, 17:32 • 19997 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 16:08 • 17134 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
24 февраля, 15:23 • 16161 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
Рада обновила правила для научных исследований под стандарты ЕС - какие изменения для молодых ученых

Киев • УНН

 • 296 просмотра

Верховная Рада приняла проект закона, обновляющий правила функционирования научной инфраструктуры в соответствии со стандартами ЕС. Документ также усиливает поддержку молодых ученых, вводя понятие "постдокторант" и расширяя грантовые возможности.

Рада обновила правила для научных исследований под стандарты ЕС - какие изменения для молодых ученых

Верховная Рада приняла проект закона, направленный на развитие исследовательской инфраструктуры и усиление поддержки молодых ученых. Об этом говорится в сообщении ВР, передает УНН.

Детали

Закон обновляет правила функционирования научной инфраструктуры в соответствии со стандартами Европейского Союза. Также документ предусматривает создание условий для более эффективного использования научного оборудования и расширения доступа к нему для научного сообщества.

Парламентарии ожидают, что реализация положений закона будет способствовать модернизации исследовательской базы и повышению способности украинских научных учреждений.

О чем говорится в тексте закона

Новый закон - это попытка народных избранников "подтянуть" украинские правила работы исследовательской инфраструктуры к подходам ЕС.

Главная цель изменений - установить четкие условия и правила для различных субъектов исследовательской инфраструктуры и поощрить их объединяться и координировать работу, чтобы оптимальнее использовать фонды, оборудование и финансовые активы для фундаментальных и прикладных исследований, разработок, научно-технических услуг, экспертизы и подготовки кадров.

Параллельно документ усиливает поддержку молодых ученых: вводит в законодательство понятия "постдокторант, постдокторантура, постдокторские исследования", уточняет роль советов молодых ученых и расширяет грантовые возможности через Нацфонд исследований.

Необходимость изменений авторы закона обосновывают тем, что современная исследовательская инфраструктура дорога в содержании, а ее распыление между учреждениями без общей координации усложняет доступ и уменьшает эффективность использования. Также авторы привязывают реформу к обязательствам Украины в рамках евроинтеграции и участия в Европейском исследовательском пространстве и программах вроде "Горизонт Европа".

Кроме того, речь идет о кадровом кризисе. Инициаторы изменений в законодательство отмечают, что молодые ученые часто покидают науку или выезжают за границу, а после начала полномасштабного вторжения масштабы проблемы только возросли.

Среди ключевых положений законопроекта:

  • адаптация норм к подходам ЕС;
    • выделение объектов исследовательской инфраструктуры;
      • обновление требований к центрам коллективного пользования оборудованием, государственным ключевым лабораториям и национальным научным центрам (с акцентом на открытый доступ и возможность объединения для лучшего использования ресурсов);
        • устранение несогласованностей в действующем законе.

          Для поддержки молодых ученых предлагают законодательно закрепить "постдок" как формат, уточнить полномочия советов молодых ученых и расширить направления грантовой поддержки НФДУ на программы обучения (аспирантура или адъюнктура, докторантура, интернатура, резидентура).

          Напомним

          В начале декабря 2025 года правительство приняло три образовательные реформы, касающиеся учителей-беженцев, колледжей и оценивания ученых. Таким образом учителя-беженцы сохранят стаж, а колледжи получили автономию.

          Александра Василенко

          ОбществоПолитикаОбразование
