Рада обновила правила для научных исследований под стандарты ЕС - какие изменения для молодых ученых

Верховная Рада приняла проект закона, направленный на развитие исследовательской инфраструктуры и усиление поддержки молодых ученых. Об этом говорится в сообщении ВР, передает УНН.

Детали

Закон обновляет правила функционирования научной инфраструктуры в соответствии со стандартами Европейского Союза. Также документ предусматривает создание условий для более эффективного использования научного оборудования и расширения доступа к нему для научного сообщества.

Парламентарии ожидают, что реализация положений закона будет способствовать модернизации исследовательской базы и повышению способности украинских научных учреждений.

О чем говорится в тексте закона

Новый закон - это попытка народных избранников "подтянуть" украинские правила работы исследовательской инфраструктуры к подходам ЕС.

Главная цель изменений - установить четкие условия и правила для различных субъектов исследовательской инфраструктуры и поощрить их объединяться и координировать работу, чтобы оптимальнее использовать фонды, оборудование и финансовые активы для фундаментальных и прикладных исследований, разработок, научно-технических услуг, экспертизы и подготовки кадров.

Параллельно документ усиливает поддержку молодых ученых: вводит в законодательство понятия "постдокторант, постдокторантура, постдокторские исследования", уточняет роль советов молодых ученых и расширяет грантовые возможности через Нацфонд исследований.

Необходимость изменений авторы закона обосновывают тем, что современная исследовательская инфраструктура дорога в содержании, а ее распыление между учреждениями без общей координации усложняет доступ и уменьшает эффективность использования. Также авторы привязывают реформу к обязательствам Украины в рамках евроинтеграции и участия в Европейском исследовательском пространстве и программах вроде "Горизонт Европа".

Кроме того, речь идет о кадровом кризисе. Инициаторы изменений в законодательство отмечают, что молодые ученые часто покидают науку или выезжают за границу, а после начала полномасштабного вторжения масштабы проблемы только возросли.

Среди ключевых положений законопроекта:

адаптация норм к подходам ЕС;

выделение объектов исследовательской инфраструктуры;

обновление требований к центрам коллективного пользования оборудованием, государственным ключевым лабораториям и национальным научным центрам (с акцентом на открытый доступ и возможность объединения для лучшего использования ресурсов);

устранение несогласованностей в действующем законе.

Для поддержки молодых ученых предлагают законодательно закрепить "постдок" как формат, уточнить полномочия советов молодых ученых и расширить направления грантовой поддержки НФДУ на программы обучения (аспирантура или адъюнктура, докторантура, интернатура, резидентура).

Напомним

В начале декабря 2025 года правительство приняло три образовательные реформы, касающиеся учителей-беженцев, колледжей и оценивания ученых. Таким образом учителя-беженцы сохранят стаж, а колледжи получили автономию.