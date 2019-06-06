Рада не смогла отправить Климкина в отставку с поста главы МИД

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КИЕВ. 6 июня. УНН. Народные депутаты не поддержали отставку Павла Климкина с должности министра иностранных дел, и, соответственно, не приняли постановление о его увольнении. Такое решение поддержали только 141 и 137 народных депутатов соответственно, передает корреспондент УНН.

Сначала народные депутаты голосовали за проект постановления об отставке министра иностранных дел Украины Павла Климкина, это решение поддержал лишь 141 народный депутат.

Проект постановления об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины, который голосовался в зале сразу после постановления о его отставке, поддержали только 137 народных депутатов.

Во время обсуждения народные депутаты отметили, что Президент должен немедленно внести кандидатуры на должности министра и его заместителей.

Напомним, вчера, 5 июня, комитет Верховной Рады по иностранным делам поддержал проект постановления об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел.

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