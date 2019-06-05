Комітет ВР підтримав відставку Клімкіна
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Комітет Верховної Ради у закордонних справах підтримав проект постанови про звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ. Таке рішення було прийнято на засіданні, передає УНН.
Відзначимо, що йдеться про проект постанови Президента Володимира Зеленського №10346 "Про звільнення Клімкіна П.А. з посади міністра закордонних справ України".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МЗС розповіли, як працюють в умовах відставки Клімкіна
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський внесе кандидатуру нового міністра закордонних справ України, як тільки в парламенті проголосують за відставку чинного міністра Павла Клімкіна.
Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін написав заяву про відставку. Згодом у Раду надійшов президентський проект постанови про звільнення Клімкіна. Комітет Ради у закордонних справах затвердив постанову про відставку Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ.