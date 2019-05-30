У Президента розповіли, коли стане відома заміна Клімкіна
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський внесе кандидатуру нового міністра закордонних справ України, як тільки в парламенті проголосують за відставку чинного міністра Павла Клімкіна. Про це заявив глава партії "Слуга народу", член команди Зеленського Дмитро Разумков в ефірі одного з телеканалів, передає кореспондент УНН.
"Президент визначає (кандидатуру міністра закордонних справ - ред.) і Президент подасть цю кандидатуру, якщо з'явиться можливість нарешті в Раді проголосувати за нового главу МЗС. За умови, що спочатку буде виконана попередня процедура, і діючий глава МЗС буде відправлений у відставку", - сказав Разумков.
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Нагадаємо, сьогодні комітет у закордонних справах затвердив постанову про відставку Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ.