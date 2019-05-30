Комитет по иностранным делам утвердил постановление об отставке Климкина

"Сегодня было заседание, и это постановление утвердили", - отметил Арьев.



По его словам, комитет рекомендует парламенту рассмотреть отставку Климкина, впрочем когда этот вопрос может быть включен в повестку дня Рады, пока неизвестно.



Напомним, в Верховную Раду Украины поступили проекты постановлений об освобождении от должности министра обороны Степана Полторака, а также об освобождении от должности председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака, а также об освобождении от должности министра иностранных дел Павла Климкина.