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Комитет по иностранным делам утвердил постановление об отставке Климкина

Комитет по иностранным делам утвердил постановление об отставке Климкина

Киев  •  УНН

 • 30043 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Комитет по иностранным делам утвердил постановление об отставке Павла Климкина с должности министра иностранных дел. Об этом сообщил член Комитета по иностранным делам Владимир Арьев в комментарии корреспонденту УНН.

"Сегодня было заседание, и это постановление утвердили", - отметил Арьев.

По его словам, комитет рекомендует парламенту рассмотреть отставку Климкина, впрочем когда этот вопрос может быть включен в повестку дня Рады, пока неизвестно.

Напомним, в Верховную Раду Украины поступили проекты постановлений об освобождении от должности министра обороны Степана Полторака, а также об освобождении от должности председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака, а также об освобождении от должности министра иностранных дел Павла Климкина.

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