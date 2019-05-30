Комітет у закордонних справах затвердив постанову про відставку Клімкіна
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Комітет у закордонних справах затвердив постанову про відставку Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ. Про це повідомив член Комітету у закордонних справах Володимир Ар'єв у коментарі кореспонденту УНН.
"Сьогодні було засідання, і цю постанову затвердили", - зазначив Ар'єв.
За його словами, Комітет рекомендує парламенту розглянути відставку Клімкіна, втім коли це питання може бути включено до порядку денного Ради, наразі невідомо.
Нагадаємо, у Верховну Раду України надійшли проекти постанов про звільнення з посади міністра оборони Степана Полторака, а також про звільнення з посади голови Служби безпеки України Василя Грицака, а також про звільнення з посади міністра закордонних справ Павла Клімкіна.