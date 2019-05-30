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Комітет у закордонних справах затвердив постанову про відставку Клімкіна

Комітет у закордонних справах затвердив постанову про відставку Клімкіна

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Комітет у закордонних справах затвердив постанову про відставку Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ. Про це повідомив член Комітету у закордонних справах Володимир Ар'єв у коментарі кореспонденту УНН.

"Сьогодні було засідання, і цю постанову затвердили", - зазначив Ар'єв.

За його словами, Комітет рекомендує парламенту розглянути відставку Клімкіна, втім коли це питання може бути включено до порядку денного Ради, наразі невідомо.

Нагадаємо, у Верховну Раду України надійшли проекти постанов про звільнення з посади міністра оборони Степана Полторака, а також про звільнення з посади голови Служби безпеки України Василя Грицака, а також про звільнення з посади міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

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