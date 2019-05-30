У Президента рассказали, когда станет известна замена Климкина

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 33397 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 53805 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 70783 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 84803 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 121746 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111268 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137511 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144603 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130117 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130187 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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У Президента рассказали, когда станет известна замена Климкина

У Президента рассказали, когда станет известна замена Климкина

Киев  •  УНН

 • 17625 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внесёт кандидатуру нового министра иностранных дел Украины, как только в парламенте проголосуют за отставку действующего министра Павла Климкина. Об этом заявил глава партии “Слуга народу”, член команды Зеленского Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов, передаёт кореспондент УНН.

“Президент определяет (кандидатуру министра иностранных дел — ред.) и Президент подаст эту кандидатуру, если появится возможность наконец- то в Раде проголосовать за нового главу МИД. При условии, что сначала будет выполнена предстоящая процедура, и действующий глава МИД будет отправлен в отставку”, — сказал Разумков.

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Напомним, сегодня комитет по иностранным делам утвердил постановление об отставке Павла Климкина с должности министра иностранных дел.

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