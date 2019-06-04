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У МЗС розповіли, як працюють в умовах відставки Клімкіна

У МЗС розповіли, як працюють в умовах відставки Клімкіна

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін продовжуватиме виконувати свої обов’язки у статусі "в.о.", поки не буде призначений новий очільник відомства, а, власне, Міністерство закордонних справ України працює в штатному режимі. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар в ефірі UA:Українське радіо, передає УНН.

"МЗС працює в штатному режимі, всі дипломатичні установи забезпечують реалізацію поставлених завдань, планів у нас багато, тому ніякі двосторонні відносини, ні багатосторонні відносини і співпраця не постраждають від цієї політичної ситуації, яка зараз є в Україні", - зазначив Боднар.

За його словами, рекомендувати кандидатури на посаду очільника МЗС належить до компетенції Президента. "Якщо буде голосування і відповідно будуть прийняті рішення, Павло Анатолійович може лишатися в статусі в.о. до формування нового уряду і призначення нового міністра", - додав при цьому чиновник.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський внесе кандидатуру нового міністра закордонних справ України, як тільки в парламенті проголосують за відставку чинного міністра Павла Клімкіна.

Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін написав заяву про відставку. Згодом у Раду надійшов президентський проект постанови про звільнення Клімкіна. Комітет Ради у закордонних справах затвердив постанову про відставку Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ.

Українські Національні Новини

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