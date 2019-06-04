У МЗС розповіли, як працюють в умовах відставки Клімкіна

КИЇВ. 4 червня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін продовжуватиме виконувати свої обов’язки у статусі "в.о.", поки не буде призначений новий очільник відомства, а, власне, Міністерство закордонних справ України працює в штатному режимі. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар в ефірі UA:Українське радіо, передає УНН.