Рада не змогла відправити Клімкіна у відставку з посади голови МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Народні депутати не підтримали відставку Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ, і, відповідно, не ухвалили постанову про його звільнення. Таке рішення підтримали лише 141 і 137 народних депутатів відповідно, передає кореспондент УНН.
Спочатку народні депутати проголосували за проект постанови про відставку міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, це рішення підтримав лише 141 народний депутат.
Проект постанови про звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ України, який голосувався в залі одразу після постанови про його відставку, підтримали лише 137 народних депутатів.
Під час обговорення народні депутати наголосили на тому, що Президент має негайно внести кандидатури на посади міністра і його заступників.
Нагадаємо, вчора, 5 червня, комітет Верховної Ради у закордонних справах підтримав проект постанови про звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ.