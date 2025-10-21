Рада досрочно прекратила полномочия "слуги" Анны Колиснык

$41.760.03
48.660.10
ukenru
10:33 • 6128 просмотра
Рада назначила Бережную главой Минкульта
10:26 • 11783 просмотра
Прокуратура будет просить для экс-директора "Молодого театра" Белоуса арест без залога
09:34 • 12294 просмотра
Европейские лидеры поддержали прекращение огня в Украине и переговоры на основе текущей линии соприкосновения
08:55 • 13946 просмотра
Союзники стремятся усилить Украину на фоне встречи Трампа и путина, некоторые в ЕС хотят участия в саммите - Politico
07:53 • 14287 просмотра
Когда включат отопление по всей Украине - ответ энергетиков
07:32 • 13897 просмотра
рф снова атаковала энергетику в двух областях, Чернигов и часть региона без света
06:03 • 26695 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-2026
Эксклюзив
21 октября, 05:35 • 20201 просмотра
У обвиняемого в сексуальных домогательствах режиссера Белоуса проходят обыски
21 октября, 05:00 • 17091 просмотра
Ожидаемая на этой неделе встреча Рубио и Лаврова отложена на неопределенное время - CNN
20 октября, 15:34 • 28486 просмотра
Припарковался возле многоэтажки и выстрелил в голову: в полиции подтвердили самоубийство блогера Константина ГаничаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
1.4м/с
62%
750мм
Популярные новости
Трамп объявил о начале строительства нового бального зала в Белом доме (видео)Photo21 октября, 02:07 • 3562 просмотра
Китайская Unitree Robotics представила нового бионического гуманоидного роботаPhotoVideo21 октября, 02:37 • 16036 просмотра
Украину 21 октября накроет холодный атмосферный фронт: где ожидать дожди и заморозкиPhoto21 октября, 03:36 • 5998 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail05:58 • 19140 просмотра
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto07:50 • 17088 просмотра
публикации
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto07:50 • 17254 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-202606:03 • 26674 просмотра
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбаскамиPhoto20 октября, 15:48 • 35499 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления20 октября, 08:22 • 92705 просмотра
Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войнуPhoto20 октября, 08:14 • 64020 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Белоус
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Государственная граница Украины
Япония
Реклама
УНН Lite
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail05:58 • 19284 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 21282 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 77635 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 72345 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 92223 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Фильм
Золото
Нью-Йорк Таймс
Facebook

Рада досрочно прекратила полномочия "слуги" Анны Колиснык

Киев • УНН

 • 986 просмотра

Верховная Рада проголосовала за досрочное прекращение полномочий нардепа от "Слуги народа" Анны Колиснык. Ей сообщали о подозрении во внесении недостоверных данных в декларацию за 2020 год и объявляли приговор по делу о декларировании недостоверных сведений.

Рада досрочно прекратила полномочия "слуги" Анны Колиснык

Верховная Рада проголосовала за досрочное прекращение полномочий нардепа от "Слуги народа" Анны Колиснык, передает УНН.

Детали

Голоса "за" прекращение полномочий Колесник отдали 262 нардепа.

Дополнительно

В мае 2023 года Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении народному депутату Анне Колиснык во внесении недостоверных данных в декларацию за 2020 год. Следствие установило, что она не задекларировала расположенный на принадлежащем ей земельном участке объект недвижимости - тогда речь шла о недостроенном доме площадью более 167 кв. м под Киевом.

До этого Высший антикоррупционный суд Украины вынес Колиснык приговор по делу о декларировании недостоверных сведений.

Также нардепу сообщали о подозрении во внесении недостоверных сведений в е-декларацию на более чем 4,4 млн грн. Она не внесла сведения об аренде (владении) двух квартир в Киеве, доли в нежилом помещении в Харькове и автомобиля.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Анна Колиснык подала заявление о сложении мандата народного депутата Украины.

Антонина Туманова

Политика
Высший антикоррупционный суд Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Верховная Рада
Киев
Харьков