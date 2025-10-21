Рада досрочно прекратила полномочия "слуги" Анны Колиснык

Верховная Рада проголосовала за досрочное прекращение полномочий нардепа от "Слуги народа" Анны Колиснык, передает УНН.

Детали

Голоса "за" прекращение полномочий Колесник отдали 262 нардепа.

Дополнительно

В мае 2023 года Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении народному депутату Анне Колиснык во внесении недостоверных данных в декларацию за 2020 год. Следствие установило, что она не задекларировала расположенный на принадлежащем ей земельном участке объект недвижимости - тогда речь шла о недостроенном доме площадью более 167 кв. м под Киевом.

До этого Высший антикоррупционный суд Украины вынес Колиснык приговор по делу о декларировании недостоверных сведений.

Также нардепу сообщали о подозрении во внесении недостоверных сведений в е-декларацию на более чем 4,4 млн грн. Она не внесла сведения об аренде (владении) двух квартир в Киеве, доли в нежилом помещении в Харькове и автомобиля.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Анна Колиснык подала заявление о сложении мандата народного депутата Украины.