Рада дала ученикам право выбора по прохождению ГИА, в частности в форме ВНО, в условиях пандемии

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник приняла за основу и в целом проект закона № 5014 по обеспечению дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни. Соответствующее решение поддержали 298 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Согласно законопроекту, выпускники школ будут освобождены от обязательного прохождения ГИА в форме ВНО, и смогут самостоятельно выбирать в условиях пандемии, в какой форме составлять итоговые оценки”, — сказала народный депутат Лариса Билозир, представляя законопроект в парламенте.

Детали

Законопроект предусматривает предоставление ученикам, которые завершают получения полного общего среднего образования, право выбора вида оценки их результатов обучения — путем годового оценивания, или государственной итоговой аттестации или государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания.

Принятие закона, по мнению авторов, будет способствовать минимизации рисков заболевания среди лиц, завершающих получение полного общего среднего образования, и дальнейшего распространения COVID-19.

Действие законопроекта будет распространяться на соискателей образования, завершающих получение полного общего среднего образования в 2020/2021 учебном году.

Что было раньше

В марте текущего года МОН сообщило, что ученики, которые завершают получения начального (4-е классы) и базового общего среднего (9-е классы) образования, будут освобождены от прохождения государственной итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году.

Как пояснил тогда министр образования Сергей Шкарлет, ученики 11 класса в этом году будут сдавать ГИА в форме ВНО, ведь для того, чтобы его отменить, необходимо принятие отдельного закона.

Украинские Национальные Новости

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