Рада дала учням право вибору щодо проходження ДПА, зокрема у формі ЗНО, в умовах пандемії

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Верховна Рада на позачерговому засіданні у вівторок ухвалила за основу і в цілому проект закону № 5014 щодо забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби. Відповідне рішення підтримало 298 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Згідно законопроекту, випускники шкіл будуть звільнені від обов’язкового проходження ДПА у формі ЗНО, і зможуть самостійно обирати в умовах пандемії, в якій формі складати підсумкові оцінювання”, — сказала народна депутатка Лариса Білозір, представляючи законопроект у парламенті.

Деталі

Законопроект передбачає надання учням, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, права вибору виду оцінювання їхніх результатів навчання — шляхом річного оцінювання, або державної підсумкової атестації, або державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Прийняття закону, на думку авторів, сприятиме мінімізації ризиків захворювання серед осіб, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, і подальшого поширення COVID-19.

Дія законопроекту розповсюджуватиметься на здобувачів освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році.

Що було раніше

У березні поточного року МОН повідомило, що учні, які завершують здобуття початкової (4-ті класи) та базової загальної середньої (9-ті класи) освіти, звільнені від проходження державної підсумкової атестації у 2020/2021 навчальному році.

Як пояснив тоді міністр освіти Сергій Шкарлет, учні 11 класу цьогоріч складатимуть ДПА у формі ЗНО, адже для того, щоб його скасувати, необхідне прийняття окремого закону.

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