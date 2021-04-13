Рада дала учням право вибору щодо проходження ДПА, зокрема у формі ЗНО, в умовах пандемії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Верховна Рада на позачерговому засіданні у вівторок ухвалила за основу і в цілому проект закону № 5014 щодо забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби. Відповідне рішення підтримало 298 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Цитата
“Згідно законопроекту, випускники шкіл будуть звільнені від обов’язкового проходження ДПА у формі ЗНО, і зможуть самостійно обирати в умовах пандемії, в якій формі складати підсумкові оцінювання”, — сказала народна депутатка Лариса Білозір, представляючи законопроект у парламенті.
Деталі
Законопроект передбачає надання учням, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, права вибору виду оцінювання їхніх результатів навчання — шляхом річного оцінювання, або державної підсумкової атестації, або державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання.
Прийняття закону, на думку авторів, сприятиме мінімізації ризиків захворювання серед осіб, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, і подальшого поширення COVID-19.
Дія законопроекту розповсюджуватиметься на здобувачів освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році.
Що було раніше
У березні поточного року МОН повідомило, що учні, які завершують здобуття початкової (4-ті класи) та базової загальної середньої (9-ті класи) освіти, звільнені від проходження державної підсумкової атестації у 2020/2021 навчальному році.
Як пояснив тоді міністр освіти Сергій Шкарлет, учні 11 класу цьогоріч складатимуть ДПА у формі ЗНО, адже для того, щоб його скасувати, необхідне прийняття окремого закону.