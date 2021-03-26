Шкарлет пояснив, чому ДПА для учнів 11 класів поки не скасують
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Учні 11 класу складатимуть ДПА у формі ЗНО цьогоріч, адже для того, щоб його скасувати, необхідне прийняття окремого закону. Про це сказав на брифінгу міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, передає кореспондент УНН.
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“Законодавством визначено, що обов’язковим є проходження Державної підсумкової атестації за рівень повної загальної середньої освіти з державної мови, математики та інших предметів, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, а також встановлено, що Державна підсумкова атестація має здійснюватись у формі Зовнішнього незалежного оцінювання окрім окремих випадків, визначених законодавством”, - сказав Шкарлет.
“Це означає, що наказом Міністерства освіти і науки питання про державну підсумкову атестацію для здобувачів повної загальної середньої освіти, тобто 11 класів, вирішити неможливо. Це може бути виключно ухвалений відповідний закон”, - додав міністр.
Деталі
З його слів, на сьогодні МОН звернулось до Президента України з ініціативою подати як першочерговий законопроект для впорядкування питання проходження ДПА у формі ЗНО здобувачам повної загальної середньої освіти.
Що було раніше
МОН минулого тижня повідомило, що учні, які завершують здобуття початкової (4-ті класи) та базової загальної середньої (9-ті класи) освіти, звільнені від проходження державної підсумкової атестації у 2020/2021 навчальному році.
У відомстві пояснили, що рішення ухвалене відповідно до урядового розпорядження від березня минулого року про "режим надзвичайної ситуації".