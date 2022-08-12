Совет Безопасности ООН: какие заявления и обвинения звучали во время заседания в Нью-Йорке

Детали

Россия является единственным виновником риска возможной ядерной катастрофы в Украине и должна немедленно вывести войска. Об этом Совбезу ООН отметили США, Норвегия, Албания и ряд других стран.

МАГАТЭ: Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал стороны предоставить доступ миссии к Запорожской АЭС. Впрочем, отметил, что угрозы безопасности атомной электростанции пока нет. Украинская сторона готова помочь в продвижении этой миссии.

Украина: Постоянный представитель Украины Сергей Кислица поздравил готовность РФ содействовать миссии МАГАТЭ, в то же время отметил, что для ее проведения Россия должна прекратить обстрелы Никополя и Марганца.

Россия: Постпред России в ООН Небензя обвиняет ВСУ в обстрелах АЭС. Такую позицию он аргументирует тем, что у России нет оснований обстреливать «ни самих себя, ни станцию, ни город». Также Небензя заявил, что РФ готова содействовать миссии МАГАТЭ и сделает все, чтобы она состоялась до конца августа.

США: Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс заявила, что Россия несет полную ответственность за все возможные риски на ЗАЭС, а также призвала немедленно вывести Россию свои войска с территории станции и Украины.

Китай: Представитель Китая, председательствующего в ООН, призвал Россию и Украину вернуться к мирным переговорам.

Соединенное Королевство: Постпред Великобритании в ООН Барбара Вудворд заявила, что не было бы никаких рисков для ядерной безопасности без незаконного вторжения россии в Украину.

ООН: Антониу Гутерриш призвал к немедленному прекращению всех боевых действий в районе Запорожской АЭС, поскольку любое повреждение может привести к катастрофическим последствиям.

Франция: Французская сторона заявила, что Россия должна вернуть Украине контроль над атомной станцией. К тому же, МАГАТЭ должен получить доступ к АЭС, и иметь возможность общаться с персоналом станции без давления российских военных.

Контекст

5 августа захватчики с использованием ракетного и артиллерийского оружия произвели обстрел территории объекта атомной энергетики, расположенного во временно оккупированном Энергодаре. Повреждения получили азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус Запорожской АЭС.

Вашингтонский аналитический центр Институт изучения войны (ISW) 3 августа оценил, что российские войска, вероятно, использовали электростанцию, чтобы "сыграть на опасениях Запада по поводу ядерной катастрофы в Украине с целью снизить волю Запада к обеспечению военной поддержки украинского контрнаступления".

В ISW также заявили, что россия "эффективно использует станцию ​​как ядерный щит для предотвращения украинских ударов по российским силам и технике".