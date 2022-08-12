Рада Безпеки ООН: які заяви та звинувачення лунали під час засідання в Нью-Йорку

Деталі

Росія єдина винуватця ризику можливої ядерної катастрофи в Україні і має негайно вивести війська. Про це Раді безпеки ООН відзначили США, Норвегія, Албанія та низка інших країн.

МАГАТЕ: Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав сторони надати доступ місії до Запорізької АЕС. Втім зазначив, що загрози безпеці атомній електростанції наразі немає. Українська сторона готова допомогти у просуванні цієї місії.

Україна: Постійний представник України Сергій Кислиця привітав готовність РФ сприяти місії МАГАТЕ, водночас зазначив, що для її проведення Росія має припинити обстріли Нікополя та Марганця.

Росія: Постпред Росії в ООН Небензя звинувачує ЗСУ в обстрілах АЕС. Таку позицію він аргументує тим, що Росія не має підстав обстрілювати «ні самих себе, ні станцію, ні місто». Також Небензя заявив, що РФ готова сприяти місії МАГАТЕ і зробить все, щоб вона відбулась до кінця серпня.

США: Заступниця держсекретаря США з контролю над озброєннями Бонні Дженкінс заявила, що Росія несе повну відповідальність за всі можливі ризики на ЗАЕС, а також закликала негайно вивести Росію свої війська з території станції та України.

Китай: Представник Китаю, який наразі головує в ООН, закликав Росію та Україну повернутись до мирних переговорів.

Сполучене Королівство: Постпред Великої Британії в ООН Барбара Вудворд заявила, що не було б жодних ризиків для ядерної безпеки без незаконного вторгнення росії в Україну.

ООН: Антоніу Гутерріш закликав до негайного припинення всіх бойових дій у районі Запорізької АЕС, оскільки будь-яке пошкодження може призвести до катастрофічних наслідків.

Франція: Французька сторона заявила, що Росія повинна повернути Україні контроль над атомною станцією. До того ж МАГАТЕ має отримати доступ до АЕС та мати можливість спілкуватися з персоналом станції без тиску російських військових.

Контекст

5 серпня загарбники з використанням ракетної та артилерійської зброї здійснили обстріл території об'єкта атомної енергетики, розташованого в тимчасово окупованому Енергодарі. Ушкодження отримали азотно-киснева станція та об'єднаний допоміжний корпус Запорізької АЕС.

Вашингтонський аналітичний центр Інститут вивчення війни (ISW) 3 серпня оцінив, що російські війська, ймовірно, використали електростанцію, щоб "зіграти на побоюваннях Заходу щодо ядерної катастрофи в Україні з метою знизити волю Заходу до забезпечення військової підтримки українського контрнаступу".

В ISW також заявили, що росія "ефективно використовує станцію як ядерний щит для запобігання українським ударам по російських силах і техніці".